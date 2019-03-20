「英德」黨內總統之爭 退黨的小英老家鄉長說話了！

2019-03-20 08:18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕行政院前院長賴清德領表，決定參與2020總統大選民進黨黨內初選，與爭取連任的總統蔡英文競逐總統提名，消息傳回小英故鄉屏東，縣長潘孟安盼促成協調，但小英老家楓港的枋山鄉長洪啟能，卻大方力挺「故鄉人怎麼能不挺故鄉人！」

蔡英文從當選總統前，就曾多次回到枋山鄉活動，當選後每年都不忘回到這個小村落發福袋或參香，前幾年重大改革遭負面攻擊時，當地鄉民也不忘發聲送暖，爭取黨內提名失利的洪啟能，仍強調力挺小英立場。

因黨內初選失利退黨的洪啟能說，民進黨選舉時確實對他無情無義，但小英總統從沒忘對故鄉的照顧，每年都念舊返鄉，賴清德雖是優秀人才，但這次還是得力挺故鄉人連任。

相對於小英故鄉人的大方表態，在臉書寫下「當家不易；理想難拒，都為台灣，一起努力」的屏縣長潘孟安，近期「燈流」爆發的人氣，加上身為小英故鄉的首長，動向也引起關注，但他受訪時仍盼「極盡所能來幫忙促成協調」。

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