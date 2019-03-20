英賴之爭黨內集體表態 卓榮泰要求：到此為止

2019-03-20 15:40

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席卓榮泰今於中常會前發表談話，嚴格要求總統初選程序，中央黨部及各級地方黨部必須嚴守百分之百的黨務中立。他並要求全體黨公職不宜過度表態，例如立法院、台南市議會部分同仁日前的集體動作，都有被外界曲解為個人或派系紛爭的風險，希望所有集體動作到此為止。

前行政院長賴清德登記黨內總統初選。跨派系立委，包括民進黨立委陳明文等人昨天共同舉行記者會，呼籲執政包袱應共同承擔，唯有團結才能勝選，「全力支持蔡英文總統競選連任」。台南市議會則有多位民進黨市議員表態挺賴清德。

卓榮泰指出，民進黨自創建以來歷經無數次對外對內競爭，許多民主前輩樹立典範、創設機制，黨內公職提名制度由來已久，提名時程也依照黨內規定通過，過程完全符合民主要求。

卓榮泰說，這次總統提名初選作業，他本人絕對嚴守中立與公正，這點不必懷疑，也不容懷疑。其次，他嚴格要求中央黨部及各級地方黨部全體黨務主管、同仁務必嚴守百分之百的黨務中立，辦理選務相關作業更要公正、公平、公開，沒有瑕疵，向台灣社會展現能力與效率。

卓榮泰表示，這次總統提名初選過程，每個同志都可以心有所屬，但請全體黨公職不宜過度表態，例如立法院、台南市議會部分同仁日前的集體動作，都有被外界曲解為個人或派系紛爭的風險，希望所有集體動作到此為止。

卓榮泰並呼籲全體黨員與支持者，「若你還相信這個黨，也看到我們始終堅持、持續的努力，請你千萬不要有情緒化的言論與反應」，任何一個不適當、具攻擊性的言論、文字或動作都應該避免。

卓榮泰表示，黨提名機制由來已久，提名時程也依照規定通過，當時都沒有出現支持者憂心或對立的情形，證明提名初選機制並不會造成分裂，做為具有優良傳統以及堅持民主的本土政黨，更要以身作則，避免不當的言論、文字、動作對民主造成不安，甚至傷害為台灣並肩作戰的黨內同志。

卓榮泰表示，初選機制不會造成分裂，民主程序的過程與結果，會讓黨內更團結，讓大家勇敢肩負起民進黨更成熟、更穩健、更進步的歷史使命。

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