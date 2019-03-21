「從娃娃抓起」 中國共青團深入我小學統戰

2019-03-21 06:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國共青團竟深入台灣校園統戰！第16屆海峽兩岸和平小天使互訪交流11日在台北市民族國小舉辦開營儀式，據中國官媒「新華社」報導，該活動是由中國的「全國台聯」、「全國少工委」主辦，而全國少工委正是共青團組織；全國台聯在上週中國人大與政協「兩會」期間也擁護「習五條」。

民進黨立委黃國書質疑，這非單純的教育交流，背後有中國黨政介入。北市府放任共青團活動深入校園，台北市長柯文哲的「兩岸一家親」做得也太徹底。中國統戰無孔不入，教育部與陸委會應嚴格把關，以落實蔡總統的7項指導綱領。

中共總書記習近平18日主持思想政治理論課教師座談會表示，「要從學校抓起、從娃娃抓起」。中國國台辦旗下的「中國台灣網」在介紹本屆活動時，也提到「從娃娃抓起」。

「新華社」11日報導稱，兩岸和平小天使活動自1992年舉辦至今，已有近2000名兩岸少年兒童互訪交流。而這次活動的上海段於去年7月舉行，當時有近30位台北小學生前往上海，與復旦附小學生「結對」，此次上海有29名學生，與台北民族、民權、民生國小的28名小朋友「結對」，共同生活一週。

中國全國台聯的文宣部幹部林湯安怡也藉活動訪台。據全國台聯網站，其成立宗旨是「為按照『和平統一、一國兩制』的基本方針實現祖國統一。」全國台聯會長黃志賢也是中國人大代表，他上週在「兩會」時明白擁護「習五條」與「一國兩制」。

另一主辦單位「全國少工委」，全名為「中國少年先鋒隊全國工作委員會」，現任全國少工委主任傅振邦正是共青團中央書記處書記。而中國前領導人胡錦濤、中國總理李克強均曾任共青團中央書記處書記並兼全國少工委主任。過去活動在中國舉辦時，就有少工委副主任出席致詞。

陸委會表示，非陸方教育人員不得進入校園，是否有違法違規情事，將由移民署查處，並請教育部提醒各級學校及教育人員，從事兩岸教育交流應注意陸方是否有政治目的，不要無意中陷入圈套，淪為陸方統戰工具。

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