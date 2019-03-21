統戰活動進北市校園╱民族國小校長︰我們也可統戰他們啊

2019-03-21

〔記者蔡亞樺／台北報導〕「第十六屆海峽兩岸和平小天使互訪交流」上週在台北市民族國小舉辦開營儀式，該活動由中國的「全國台聯」、「全國少工委」主辦遭立委批判。台北市教育局主任秘書陳素慧回應，純粹是學校交流活動，不需報備。民族國小校長黃耀農說，學生都是繳錢參加，若說統戰，我們也可以統戰他們啊！

北市教育局︰純交流活動 學校不需報備

陳素慧說，交流的上課內容是藝術、繪畫，讓上海小學生感受台北市小學上課方式，安排北市的小學生「小天使」一對一接待上海小學生，體驗彼此生活。

陳素慧表示，雙方學校交流從頭到尾都沒有中國官員，只看到上海學校老師，是校對校的交流互訪，上級單位只是掛名，這是中國作業慣例，未來北市若再和中國各學校交流，北市方若未掛名台北市教育局等政府機關，也會建議對方勿掛名官方單位名稱，讓活動回歸到學校。

民族國小校長黃耀農則說，去年七月一日學校受到「台灣中華企劃人協會」邀請，赴上海與上海復旦大學附屬小學交流，今年上海復旦附小回訪，該交流活動已舉辦廿七年、十六屆，從時任台北市長陳水扁、馬英九迄今，交流以學生為主、學校為輔，每屆都有不同學校參加。

黃耀農表示，中國所有國中、小學生全歸屬全國少工委管理，中國各校若有出訪交流活動，都必須要向黨報備，但並不是共青團與學校交流，而是復旦附小的學生與民族國小學生進行交流。

黃耀農強調，交流秉持對等原則，學生都是繳錢參加，不會接受招待旅遊，「若說我們去（中國）是被統戰，但他們（指中國）來台交流，我們也可以統戰他們啊！把台灣美好事物介紹給他們。」

統戰#共青團#民族國小

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