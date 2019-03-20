私校退撫修法慢？教部人事處：可部分修法

2019-03-20 17:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕全教總等教育團體今召開記者會，批私校教職員退撫條例的修法「聞風不動」，教育部人事處澄清，該案在立法院有7個版本，須謹慎檢視，但針對各方提案中較無爭議的內容，不增加財政負擔前提下，應可部分修法，教部也會同意。

針對「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」草案的修法，全教總表示，讓私校教師年金自主化「增額提撥」，並加入「退休金續留」，乃至「人生週期基金預選」等，但推動修法1年卻聞風不動，質疑有「藏鏡人」阻饒，也點出目前該草案還需教育部提出版本才能續審。

教育部人事處長陳焜元澄清，教部絕非藏鏡人，只會是「史艷文」，強調該修法目前在立法院內已經有7個版本，各自有不同的內容與立場，如將提撥率從12％提高到18％，甚至考慮將私校、公校的年金制度一併檢討，尚需時間消化。

但陳焜元表示，針對全教總、立委等的辛苦提出的修法草案，只要立意良善，且對政府財政、學校支出等不會增加負擔，絕對是樂觀其成，包含今教團提出的各點意見，也獲社會高度共識，其實教部不會反對，認為可採部分修法通過方式，來提前保障教師權益。

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