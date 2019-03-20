私校退撫修法高共識 草案1年不動 教團今疑藏鏡人阻饒

2019-03-20 12:12

〔記者吳柏軒／台北報導〕規模500億元的私校退撫基金是私校教師退休後的保障，但私校界及教育團體認為應修法，讓教師增額提撥、彈性選擇基金操作等，不料即使學校、立委都表態支持，政府單位也無明顯反對意見，卻讓修法草案經過1年仍紋風不動，質疑有「藏鏡人」阻饒，籲主管的教育部盡速啟動討論。

全教總理事長張旭政表示，1年前推動「學校法人及所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」的修法，擬讓私校老師自主「增額提撥」年金，並可在退休後不用一次領回，彈性選擇退休金續留，更要修法讓個人基金的操作有「穩健」、「積極」、「保守」等彈性選擇，不受學校限制。

但張旭政今找來立法委員張廖萬堅、林奕華等人，質疑上述修法在各界有高度共識，不僅立委已提版本，私校如大學校院協進會、科技大學校院協進會、教育事業協會、學校文教協會等都同意，認為修法可增進教師權益，如今1年後卻紋風不動，質疑有「藏鏡人」阻饒。

私校退撫儲金管理委員會董事洪清池說，私校退撫基金是個人帳戶制，實施近10年，基金績效良好，目前規模約500億元，但現行法條中未放寬，私校師退休後反而比不上勞工，認為該基金政府免付最後給付責任，應增加更多彈性，讓私校教師有更多彈性選擇，爭取更高的基金效益。

張旭政解釋，立法院已有立委提案，並經過法案一讀，但因政府有意提出行政院版的修正版本，但遲至今日仍未見教育部啟動該法案的修法討論，呼籲朝野盡速修法，不要讓藏鏡人成為福國利民的政策殺手。

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