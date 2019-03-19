蔡英文Youtube頻道重開張拚人氣 1天內新增2萬多追蹤者

2019-03-19 20:22

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統重新開張Youtube頻道拚人氣，她並親自介紹，邀請的來賓是去擔任「大都會台灣日」的開球嘉賓蔡阿嘎，並授旗肯定其拚外交！總統與「蔡家之光」蔡阿嘎的互動也引發網路熱議，總統府發言人林鶴明表示，蔡英文總統的YouTube重新開張後，不到一天內追蹤者翻倍，新增約兩萬多追蹤者，上傳影片不到一小時瀏覽人數也破1.5萬，讓更多民眾知道政府拼外交的用心。

林鶴明說，蔡總統常透過臉書表達她對於時事議題的看法外，也常在IG上傳一些私房照片。此外，自從蔡總統重新啟用line後，在短短的兩個月內增加了約二十萬的追蹤者，蔡總統便常透過line傳達正確資訊以及澄清錯假資訊。

林指出，尤其現在智慧型手機普及，許多年輕人常在YouTube上收看影片和YouTuber的節目，因此總統也在近日重新開啟闊別近五年未使用的YouTube，更進一步的和YouTube的使用族群互動。從數據中可以發現，YouTube的使用族群集中在16~35歲，其中25歲以下黏著度高。

因此蔡總統重新開啟使用YouTube後，第一隻影片就針對總統職權所在的外交議題進行合作。由於蔡阿嘎受到美國職棒大聯盟邀請參加今年紐約大都會隊的台灣日活動，因此特別在出發前，由蔡總統授旗給蔡阿嘎，希望他可以把國旗帶到紐約棒球場上，為台灣爭光。

蔡總統也參與蔡阿嘎的節目錄影，透過蔡阿嘎的台語訪問，宣傳即將出發訪問我國友邦的「海洋民主之旅」。藉由和蔡阿嘎的合作，讓更多的網友了解政府如何拼外交以及國際參與的重要性，期盼透過不同的傳播管道，讓蔡總統出訪友邦的重要外交活動可以讓更多民眾參與並了解。

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