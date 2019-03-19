蔡阿嘎受邀美國大聯盟開球 小英交代他完成這「特別任務」！

2019-03-19 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國職棒紐約大都會隊的「台灣日活動」，今年將於9月7日舉辦，本次請到的特別來賓是網紅長青樹蔡阿嘎。總統蔡英文今（19日）晚在臉書表示，她把代表國家榮耀與責任的國旗交到蔡阿嘎手上，希望他代表台灣完成一個任務：「把球投進好球帶，只許成功，不許失敗！」

小英在臉書表示，我們「蔡家之光」蔡阿嘎，受到美國大聯盟大都會隊的邀請，去擔任「大都會台灣日」的開球嘉賓！這次，她把代表國家榮耀與責任的國旗交到蔡阿嘎手上，並希望他代表台灣完成一個任務，就是把球投進好球帶，只許成功，不許失敗！

小英強調，棒球是台灣團結的象徵，只要提到棒球，不分黨派、不分藍綠，我們一定團結一致。她常常說「國家因你而偉大」，我們的國家，也因棒球而團結，因此拚外交，不只是總統的責任，每一個台灣人，都可以用自己的方式，一起做國民外交！

紐約大都會隊的台灣日活動今年邁入第15年，由於主場花旗球場（Citi Field）位於華人人口眾多的紐約皇后區法拉盛，因此大都會隊積極經營華人市場，今年台灣日則特別請到網紅蔡阿嘎，希望吸引更多留學生與年輕球迷參與。

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