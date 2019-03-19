談軍購 蔡英文：新型F-16V戰機有無可替代的優勢

2019-03-19 13:19

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見中華民國空軍子弟學校旅美加校友聯誼會回國參訪團時強調，新型的F-16V戰機在性能、需求、後勤保養上，都有無可替代的優勢，是政府審慎評估後的決定；不求戰，不畏戰，全力維持區域的和平、穩定與繁榮的原則，不會有任何改變。

總統致詞表示，非常歡迎大家再次來到總統府。從2006年到現在，這是空軍子弟學校旅美加校友聯誼會第8次組團回來。空小的校友非常團結，無論在海內外，都有很強的凝聚力和行動力。

總統說，她記得3年前剛當總統時，第一次視察部隊，就是到花蓮的空軍基地。當時她引用了高志航將軍的話，「身為中華民國的空軍，我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」，勉勵我們401聯隊的弟兄姊妹們，現在想起來還是記憶猶新。

總統指出，「防衛固守、重層嚇阻」是當前的國防戰略，空中武力，當然是這個戰略下的重中之重。她相信大家都注意到，國防部已經向美國提出購買新型的F-16V戰機的邀價書。外面對我們採購的價格、機型，有一些不正確的資訊，甚至是「假消息」，國防部已經做出更正。

總統再次強調，新型的F-16V戰機無論在性能、需求、後勤保養上，都有無可替代的優勢，這是政府審慎評估後的決定，「我相信這個採購案，會得到國人支持」。

總統提及，距離1992年台灣上一次向美國採購戰機，已經過27年。距離1997年第一架F-16服役，也已經過了22年。這二十幾年來，空軍弟兄姊妹們「捍衛領空，捨我其誰」的決心，相信大家都有目共睹。

讓飛行員有高性能的戰機可以飛，不僅強化了飛行員的安全，也強化了中華民國整體國防的能量。「當然，不求戰，不畏戰，全力維持區域的和平、穩定與繁榮，這樣的原則，我們不會有任何改變。

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