美國主動倡議 美台啟動印太民主對話

2019-03-19 13:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美今天一同宣布成立全新年度價值對話「印太民主治理諮商機制」。據了解，此對話機制由美國國務院主動提議，國務院主責民主、人權和勞工事務局副助理國務卿巴斯比（Scott Busby）去年首次來台時提出「希望兩方有關於民主人權的常態性對話」。

外交部長吳釗燮與AIT處長酈英傑今一同在外交部宣布，台美成立「印太民主治理諮商機制」。相較於過去美台互動時的民間調性，此次雙方罕見在外交部舉辦共同記者會宣布倡議。據了解，美台共同討論此次公開活動時，美方完全沒有顧忌，當提到以記者會形式宣布，「地點在外交部也可以」，逐步強化官方互動意涵不言自明。

吳釗燮與酈英傑說，雙方同意建立全新對話機制，每年將輪流在台美舉辦重要論壇，以更密切、直接的合作，在印太區域推動人權、民主及良善治理等共享價值，協助其他國家應對治理挑戰。首次會議已訂於9月份在台北召開。

涉外人士指出，此機制由美方主動提出，去年10月美國務院民主、人權和勞工事務局副助卿巴斯比首次來台訪問，和總統和外交部長就提到「希望兩方有關於民主人權的常態性對話」。台美從那時開始研究，確立後今天公開，外交部現也正研議針對人權議題成立跨單位的內部工作小組，因應籌畫此常設對話。

酈英傑在記者會上回答提問時說，美國和區域內其他國家也有類似的諮商機制，但他不會一一列舉。至於這樣的機制是否挑釁中國？酈英傑說，美台基於共享價值及盼促進區域民主發展推動合作，和中國沒有關聯。

不過，涉外人士分析指出，美中台互動形成對比，因美國和中國也設有人權對話機制，美方透過此機制要求中國改善人權現況，「和台灣情形完全相反」。涉外人士強調，美方希望利用台灣人權民主成就作為模範，幫助印太區域內國家改善區域內的人權和良好治理。

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