新疆再教育營 關逾150萬人

2019-03-15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國務院十三日發表年度《各國人權報告》，直指中國違反人權的行徑令人難以「望其項背」，除了加緊迫害境內基督徒、藏族等想法不見容於當局的少數族群，拘禁維吾爾族、哈薩克族等穆斯林多達百萬人一事更在去年達到歷史顛峰。德國學者與國務院官員則補充，被關進「再教育營」進行政治洗腦的穆斯林恐上看一五○萬人，中國政府惡行實乃一九三○年代以來未見，可比當年納粹集中營。

國務院今年的《各國人權報告》指出，中國以打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義為名，把近百萬穆斯林關進新疆「職業技能教育培訓中心」進行「再教育」，極盡虐待、殺害之能事，最終目的是除去他們對自身宗教與種族的認同。負責發表這份報告的國務院民主、人權和勞工事務局（ＤＲＬ）資深官員科扎克（Michael Kozak）稱此為「一九三○年以來」未見。美國《紐約時報》點出，此言意謂中共行徑可比當年納粹德國設立集中營屠殺猶太人、吉普賽人和波蘭人等民族的世紀惡行。

德國獨立專家曾茲（Adrian Zenz）則根據衛星圖、關押設施支出、證人證詞等資料，估計目前新疆再教育營關有超過一五○萬人，意即當地成年穆斯林有六分之一被押。

報告抨擊中國共產黨政府違反人權手段不僅於此，除了把政治犯關進危及生命的環境，還讓記者、律師、部落客、上訪請願者等異議人士與家屬「被失蹤」，或是對他們進行肢體攻擊與刑事起訴；侵犯隱私、審查網路言論及封鎖網站、干涉和平集會與結社自由、嚴格限制宗教自由與行動自由；遑論政治腐敗、司法不公、禁止工人組織工會等。

中國外交部發言人陸慷十四日抨擊美方報告如常「充滿意識形態偏見，罔顧事實，混淆是非」，「奉勸美方好好反省自己國內的人權問題，先把自己的事情辦好。」

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