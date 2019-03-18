箱涵「破損」變「破洞」 議員批韓國瑜誇大、扭曲

2019-03-18 20:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜日前在廣播節目中爆料，指高雄地下箱涵檢查出1萬多個洞。跟著水利局到下水道勘查的市議員高閔琳批說，地下箱涵有1萬多個「表面破損」，卻變成「破洞」？韓國瑜所言其實是誇大其詞、扭曲事實，更造成市民不必要的恐慌！

韓國瑜指高雄地下箱涵檢查出1萬多個洞，已遭時代力量市議員林于凱打臉，指這是1萬多處的些微破損，只有236處明顯破損，且這也是去年11月前就調查完成的。

民進黨議員高閔琳為破解韓國瑜的誇大說詞，跟著水利局同仁一起當「忍者龜」，著青蛙裝、配戴安全帶、戴工程帽，在岡山區下到離路面約10公尺深的雨水下水道，視察修補工程。

高閔琳指出，高雄市自民國58年規劃興建雨水下水道，總長669公里。2016年底，前市長陳菊指示水利局向營建署爭取1.2億預算，2017年2月開始辦理地下雨水下水道的全面普查作業；共計10521處「混凝土表面剝落、裂縫、牆面龜裂」，這就是韓國瑜所稱的一萬多個洞，另有236處「鋼筋裸露鏽蝕、頂板破損」。

高閔琳說，修繕工作截至去年10月，已修繕完成包含岡山、梓官等區的雨水下水道共9處，預定今年下半年，完成全面修繕。

高閔琳指出，地下箱涵有1萬多個「表面破損」，卻變成韓國瑜市長口中的「破洞」？韓市長所言其實是誇大其詞、扭曲事實，更造成市民不必要的恐慌！

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