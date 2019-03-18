賴清德選2020 網友稱柯文哲「裝傻先知」

2019-03-18 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德今（18）日宣布參選2020，台北市長柯文哲則模仿知名主播盛竹如說：「讓我們繼續看下去」。而過去獨派大老逼退總統蔡英文時，當時柯文哲就曾失言稱此事「去問賴清德」，被網友稱為「先知」。但對柯媽曾說若賴出馬則會建議自己參選時，柯文哲卻不多作回應，也被網友批裝傻。

今年1月時，吳澧培與總統府前資政彭明敏、高俊明、李遠哲等4人曾發表公開信，呼籲蔡英文不要競選2020，並交出行政權及退居二線。但當時媒體針對公開信詢問柯文哲看法，柯文哲竟大笑回應：「這應該去問行政院長賴清德，問我幹嘛，不甘我的事情啊」。

針對柯文哲語帶玄機，行政院發言人Kolas Yotaka當時也反擊，政院不理解柯文哲發言，賴清德也對這份公開信事前一無所悉，不了解柯文哲為什麼這麼說，希望市長發言不要造成無謂誤會或內耗。

網友也將舊聞挖出來，驚呼原來柯文哲當時不是失言：「柯先知啊」、「柯都警告過了，不聽就是不聽」、「先知都是孤獨的」、「今天是先知之日」、「大家都知道，就柯文哲白目說出來啊」。

但柯文哲今日受訪時，被問到柯媽何瑞瑛曾說若賴清德出馬，會建議兒子挑戰總統大位，反觀小英就會禮讓，是否會聽媽媽的意見？但柯文哲聽完後卻反問媒體「有嗎？什麼時候？」，印象中媽媽沒有跟他講過這句話。對此，柯文哲也被網友酸：「帶種你柯文哲喊參選啦」、「別整天想選總統，做好市政就是你最大的政治資本，這局沒你的事，連任後烙跑跟政客有啥兩樣？」、「柯很會看戲，9月出來選」、「裝傻」。

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