賴清德登記初選 柯P一秒盛竹如上身：讓我們繼續看下去

2019-03-18 13:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨今起進行總統大選黨內初選登記，除了總統蔡英文曾宣布競選連任，前行政院長賴清德今日突然宣布投入黨內初選，並在上午11點半到黨中央辦理登記，引發熱議。對此，目前人在美國出訪的台北市長柯文哲表示，他能不能套用知名主播盛竹如的話「讓我們繼續看下去」。

媒體也問柯怎麼看賴清德和蔡英文誰的贏面大？柯對此只說，再看下去，一個月內你就知道了。

由於柯媽何瑞英過去曾說過，如果他們家是善良的，柯文哲不可能有野心與蔡英文搶大位，不過如果對手是賴清德就不一定了。

柯文哲聞此驚訝直問「有嗎？」什麼時候，查一下，「印象中我媽媽沒有和我講過這句話」。

談到獨派大老過去多半力挺賴清德，如今若賴清德出線，是否對爭取深綠選票有利？柯文哲指像這種事情應該優先去問民進黨，等民進黨回答完了，再來問他還差不多。

但因柯文哲和前總統陳水扁關係不錯，媒體追問，賴清德若出線，是否會擔心他也來爭取陳水扁的支持？柯端出老話一句，「還是那句話，有登記就是有選，沒有登記就是沒有選」，那麼緊張幹什麼，他發現所有人裡面，他是最輕鬆的。

柯文哲訪美人氣旺，才第二天，就已遇到留學生、台僑鼓勵柯文哲「選總統」。對此，柯文哲說，其實他們也是某部分的人，在這社會上，終究大多數人在想什麼，你也不知道。

柯文哲說，以前曾有人和他說過，身為候選人一定要記住一件事情，那就是當有五百人圍著你喊凍蒜的時候，你以為全天下都在支持你，後來才發現原來只有那五百人。

他強調，所以就是「do the right thing」、「do thing right」，然後「good heart」，做該做的事情，剩下的交給天去決定就好了，那麼緊張幹什麼。

柯重申，很多東西還是要去思考，台灣的困境真的是換一個總統就可以解決的嗎？「我不覺得」，我們還是有很多問題要一挑條列出來，再一條條去思考。

台北市長柯文哲參訪 911國家紀念博物館。（台北市政府提供）

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