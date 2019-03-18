睡前發訪美行Day 1筆記 柯P：盼未來有機會能回饋僑胞

2019-03-18 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（18）日於臉書發表訪美行第一天筆記，記述一天行程與收穫，並表示感謝當地僑胞與駐處同仁的協助，「其實不只是我，每一位台灣遊子出外打拚，旅居海外的僑胞都會給予溫暖，未來若有機會，也希望可以回饋他們」。

柯文哲表示，今天一大早與哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nathan）吃早餐，聊聊國際情勢。和這樣的重量級學者會談，當然要「多聽少說」，我們也請相關的幕僚保持聯繫，未來有機會可以跟他請益。

接下來到了紐約市曼哈頓的南街海港（South Street Seaport），這裡在2012年被珊迪颶風嚴重摧毀，但透過公私協力合作，成功的活化了這個區域。柯文哲指出，反觀台灣過去的政府失去人民的信任，讓BOT被汙名化，所以政府如何建立制度、重建人民信心，創造一個政府、企業、人民之間「三贏」的局面很重要，這也是我們努力在做的。

柯文哲強調，自從台北市政府建立制度之後，自己上任之後推動的BOT案，沒有一個上過晚上Call in節目。

緊接著，柯文哲與紐約州Brian Kavanagh參議員、紐約市議員陳倩雯、紐約州牛毓琳眾議員等政要吃午餐，並與他們分享台北的市政成果，包括醫療與社福制度、如何重整BOT制度、公共住宅、捷運站建置電梯等市政建設，也邀請他們有空的時候一定要來台北走走，體驗在台北生活的美好與便利。

下午柯文哲到了紐約市中心的MoMA（現代藝術博物館）參觀，除了看到有名的梵谷畫作「星夜」之外，也考察了他們正在進行的擴建計畫。事實上，台北美術館開館超過35年了，最近也要開始進行二期擴建工程，MoMA的擴建計劃也給了很多建設性的方向。

柯文哲表示，晚上非常感謝大紐約地區僑界的接待，更要感謝很多從美國各地飛來紐約迎接的僑胞們，同時也誠摯感謝駐處同仁的辛苦協助，讓訪美行程安排更加順利，「其實不只是我，每一位台灣遊子出外打拚，旅居海外的僑胞都會給予溫暖，未來若有機會，也希望可以回饋他們」、「明天我們要啟程前往華府，繼續嗡嗡嗡，到時候見！」

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