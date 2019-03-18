挺賴清德選2020 吳澧培：民進黨終於不再是一言堂

2019-03-18 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨今（18）日起至週五（22日）進行總統大選黨內初選登記，除了總統蔡英文曾宣布競選連任，前行政院長賴清德今日也將宣布投入選戰，引來各界揣測幕後抬轎勢力。而總統府前資政吳澧培今日表示，得知賴清德願意出來承擔，他非常高興，他個人也會支持賴清德。

據《蘋果》報導，吳澧培表示，過去所有的人都說一定要支持蔡英文、非蔡英文當選不可，也認為不會有第二人出來競爭，甚至有人說賴清德百分之百不會出來選，但這樣就不符民主政治的常規，「民進黨終於不再是一言堂」。

吳澧培認為，一個黨選舉時一定要想盡辦法找到最強棒，所以應讓所有自認有能量代表民進黨的人去參選，這才正確。吳澧培說，很高興看到賴清德排除萬難願意出來承擔，而要能從初選勝出並贏得2020總統大選，有機會但也不容易，「我是替台灣高興，畢竟民主政治常態還是有在運作，我個人是會支持他（賴清德）」。

吳澧培昨（17）日曾表示，「賴神」與「韓流」在台南短兵相接，最後是賴清德獲勝，未來2020看賴要不要出來選，「若出來就大有機會」。民進黨內若是民調高的人出來選，機會就很大，但蔡英文目前民調還是差很多，要很努力，期盼她要有實際作為。另外，吳澧培也批蔡英文現在對兩岸外交的事都講得很硬，但「這是用嘴巴在硬」。

今年1月時，吳澧培與總統府前資政彭明敏、高俊明、李遠哲等4人曾發表公開信，呼籲蔡總統2020年不要競選連任，並交出行政權及退居二線，還批蔡英文「百分之百是總統您辜負了台灣人民的付託」，引發綠營內部議論及震撼。由於當時中國國家主席習近平才剛發表「一國兩制台灣方案」，4人被輿論圍剿時機不宜，而後蔡英文強硬回擊習近平，讓民調支持度大增。

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