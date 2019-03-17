77歲還要拚？ 傳宋楚瑜5度投入大選 網笑：又來刷存在感

2019-03-17 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕現年77歲的親民黨主席宋楚瑜，近日傳出有可能「五度」投入正副總統大選，引起網友瘋狂討論，直呼「現在大家是把參選總統當興趣了？」但對此親民黨發言人吳崑玉則強調，黨內確實有支持者力拱宋楚瑜再度參選，但目前還沒有相關消息。

臉書社團「宋楚瑜留言版」中近日出現許多貼文，希望現年77歲宋楚瑜出來參選2020總統，其中包含了「2020年台灣想要擺脫國民兩黨的爛權霸政，只能宋楚瑜總統來整合」、「宋省長救救台灣吧」、「目前檯面上的政治人物，也只有宋楚瑜最夠格選2020年總統」等等，讓外界也開始好奇，究竟宋楚瑜會不會受網路聲量影響，第五次出面參選總統。

對此親民黨發言人吳崑玉強調，黨內確實有支持者力拱宋楚瑜再度參選，但目前仍沒有相關消息；親民黨立院黨團總召李鴻鈞也表示，宋楚瑜並未和他討論過參選總統一事。

據了解，宋楚瑜自2000年首次參選總統失利後，於2004年成為連戰搭檔的副總統候選人但未選上，2012年及2016年參選總統也以敗選收場，已創下同一人參選總統最多次紀錄，明年若真的再次投入總統大選，屆時便是第5次參選正副總統。

許多網友紛紛留言「有錢就是任性」、「永不放棄」、「是想當好學生拿全勤獎膩」、「我從小看宋楚瑜選到大」、「每4年刷一次存在感」、「一日選總統終生選總統」、「過五關就贏了啦」、「他不拚親民黨會直接消失」。

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