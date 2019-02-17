決參選總統 張善政︰憲法一中、台灣優先 取代九二共識

2019-02-17

〔記者李欣芳／台北報導〕無黨籍的前行政院長張善政經審慎評估，決定參選下屆總統，張善政受訪表示，他正在籌組競選團隊，並就競選政見請教專家，將以無黨籍身分參選，他認為唯有擺脫藍綠惡鬥，台灣才有機會休養生息，重拾往日的榮耀，因為不管藍綠候選人當選總統，都會為「九二共識」的兩岸爭議吵不停。

張善政提出的兩岸論述是「憲法一中、台灣優先」，盼以此取代九二共識的爭論，他說，馬政府時代的「九二共識」有其價值與貢獻，但當前藍綠無法取得共識，他因此提出「憲法一中、台灣優先」，因為中華民國的憲法是一中架構，但他認為實踐上應以台灣為優先，這樣的主張，應是藍綠都可接受的基礎。

張善政的參選對泛藍陣營投下變數，被詢及與國民黨如何整合，張善政說，他不是國民黨員，國民黨的總統提名態勢如何發展，靜觀其變。他強調，將保持以無黨籍身分參選，並要「藍綠別再惡鬥」。

張善政在農曆年前表明正評估是否參選總統，他昨表示，已初步決定參選下屆總統。至於何時召開記者會正式宣布參選？張善政說，宣布參選只是形式而已，宣布的時間還不急。

張善政強調，未來藍綠陣營無論誰當選二○二○年的總統，兩岸問題都會吵個不停，他以無黨籍身分參選，盼為兩岸問題的爭議找到折衷點，同時也盼藍綠不要再惡鬥。

張善政坦言，沒有政黨的支持而以無黨身分參選，未來尋求連署以及要跨越連署門檻，是很吃力的事。不過，他說，雖然選民能不能接受是一回事，但希望他的參選，能提供給台灣民眾不一樣的選項。

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