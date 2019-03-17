立委補選結果 盧秀燕：民進黨贏面子 國民黨贏裡子

2019-03-17 11:45

〔記者張菁雅／台中報導〕立委補選昨（16）日結束，國民黨只保住彰化1席。對於選舉結果，台中市長盧秀燕今日接受媒體訪問時表示，民進黨保住2席，贏了面子；國民黨在深綠鐵桿選區得票率成長，贏了裡子。

針對國民黨在這次立委補選只保住彰化1席，是否代表「韓流」退潮？盧秀燕表示，她從基層選戰出身，就她在基層的觀察，「韓流」威力還是蠻強大的，不會因為一次立委補選就失靈，民進黨也千萬別低估高雄市長韓國瑜的魅力及民間影響力。

盧秀燕指出，她覺得昨天謝龍介所言很有道理，深綠鐵桿選區，國民黨得票率過去可能只有10幾％，對上民進黨，得票率約2比8，或2成5對7成5，但這次在聯合催票及韓國瑜助選下，國民黨得票率成長到4成或4成5左右，有些甚至接近5成。對國民黨來說，雖沒有贏得勝選，但代表候選人非常努力，有讓票數成長；另一方面，民進黨也可思考為什麼選票會流失，會打成接近55波。

盧秀燕也指出，這場選戰，兩黨都有所學習，國民黨在深綠選區奮戰不懈，透過選戰把拚經濟、兩岸和平的想法推出去，爭取選民認同，得票數也的確有成長，贏了裡子；民進黨保住2席立委，贏了面子。

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