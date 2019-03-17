韓流疑因造神過度受挫 鄉民斷言：統媒會更推波助瀾

2019-03-17 08:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕鄉民qweewqq在ptt發文，指出這次立委補選韓流受挫，大家覺得好像可以給某電視台跟統媒一個警訊，不要過度造神或將政治人物捧得太高，但他斷言，正因為有些受挫，統媒反而會更推波助瀾。

他指出，韓國瑜昨晚直播發言，根本就是霸氣十足，贏的沒有贏，輸的沒有輸，簡單講就是國民黨沒有輸。

他認為，如果這次補選沒有預期來得好，就以為某台會因此收斂，那可能就大錯特錯了，他覺得剛好相反，正因為有些受挫，統媒反而會更推波助瀾，變本加厲來營造韓流，這股氣勢不能讓他中斷，qweewqq也預言，韓國瑜今天跟郭台銘的見面，統媒可能又要想盡版面。

鄉民相繼留言，「覺得造神這件事本身問題不很大，最大問題是造神方式真的很爛阿」、「想要輸更大，就繼續造神啊」、「媒體會反省？你們是中鞋了嗎」、「造神的劇本寫的太爛了... 例如機場土包子那一幕」、「媒體是不會認錯的好嗎，你會看到更猛的加 持」。

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