韓流消風！ 王浩宇：覺醒韓粉向他抱歉「看清韓的真面目」

2019-03-17 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕全台4席立委補選結果16日出爐，民進黨三重候選人余天、台南郭國文，成功擊退由高雄市長韓國瑜賣力輔選的鄭世維、謝龍介，保住鐵票區2席立委。對此，桃園市議員王浩宇表示，選後，韓流退燒、韓國瑜的網路聲量下滑，「有覺醒的前韓粉私下跟我說抱歉，直言他也看清韓的真面目」。

「在外面看開票，忍不偷偷擦眼淚。」王浩宇16日深夜有感而發在臉書表示，15天前的韓國瑜如日中天，被藍營的支持者奉為救世主，幾乎不能被批評，也因此在評論他之前，自己幾乎是做好無法連任的心理準備，面對所有的攻擊與批評，王浩宇坦承，「壓力真的很大，但我選擇繼續說真話」。

王浩宇說，選後，韓流退燒、韓國瑜的網路聲量下滑，許多政壇前輩私下誇他「先知先覺」，對於選舉的判斷非常正確，甚至有「覺醒的前韓粉私下跟我說抱歉，直言他也看清韓的真面目。」

王浩宇直言，面對中共的步步進逼，作為一個政治人物、作為一個民意代表，能不能繼續守住良心、守住台灣才是關鍵，只要他願意繼續堅持，相信總會有人看見他的努力，「你怎麼知道，有一天台灣價值不會再成為主流？」

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