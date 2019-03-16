直播談立委補選 韓國瑜：贏的人不算贏 輸的不算輸

2019-03-16 21:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今晚透過直播分析立委補選結果，他認為，贏的不算贏、輸的不算輸，希望勝不驕、敗不餒，這場選舉也讓政黨知道，面對人民、永遠要謙虛謙卑。對於外界質疑韓流退潮？韓國瑜則說，沒有所謂韓流，若真要講韓流，就是民心加民怨。

韓國瑜說，余天知名度高，三重又是民進黨鐵票區，在這情況下，鄭世維能衝刺到只輸5000票，已經相當不錯；而謝龍介空降新選區2個多月，同樣面臨府院黨全面攻擊，以及台南市政府，選區同樣是綠營票倉，結果謝龍介僅輸百分之3，很不簡單。

對於外界質疑韓流退潮？韓國瑜說，兩年前他只是賣菜的，如果一直要講韓流，他覺得就是民心加上民怨，韓國瑜只是個代表，代表人民心中的怒火。

他指出，這場選舉讓國、民兩黨都學到寶貴教訓，國民黨去年11月的選舉贏了15縣市，得意之餘似乎忘形，以為人民開始把國民黨吹上天，天上會掉下選票，但國民黨有真正受到喜愛嗎？應該要警惕，這場立委補選台南、三重都輸掉，金門提名人也輸掉，讓政黨明白隨時都要傾聽民意，不要得意忘形、要苦民所苦。

他進一步說，對民進黨來說，同樣是寶貴一課，國民黨候選人孤軍奮戰，都打到你家客廳了，最後才贏百分之3，到底怎麼回事？內行人看門道，外行人看熱鬧，賴清德剛從院長退下，連續輔選十多天，不只沿街托缽、挨家挨戶拜票，民進黨在自己鐵票區這麼困難，這讓民進黨學到一課，就是離人民越來越遠。

韓國瑜評估，如果立委補選投票率超過7成，三重跟台南選舉可能結果不一樣，講這樣或許讓人覺得他心不甘情不願，但他想說的是，這場選舉讓政黨知道，面對人民時，永遠要謙虛謙卑。

韓國瑜說，高雄能改變不是韓國瑜厲害，是民心要改，希望人進得來、貨出得去，民進黨這回幾乎是險勝中的險勝，讓大家知道施政一但脫離民意，未來未必稱心如意，選舉結束，明天開始所有政黨政治人物都該體會到，要好好為人民打拚。他祝福余天、郭國文，相信這是一種選票信號，可能是選民給民進黨的最後機會；他也希望民進黨別再打悲情牌，別動輒搬出民主聖地，別講肉麻當委屈的話，民進黨立委有60多席，就算輸了，台灣民主也不會死亡。

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