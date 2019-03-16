賴清德陪同郭國文謝票 支持者高呼「選總統」

2019-03-16 18:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第2選區立委補選開票結果揭曉，民進黨候選人郭國文小勝，全力輔選的前行政院長賴清德也趕到競選總部向民眾致謝，支持者高喊「選總統」，面對媒體詢問時則回應「現在內心只有感激，並沒有再特別去想到其他」。

郭國文發表當選感言後，台南市長黃偉哲與賴清德等陸續到場，向民眾致謝，支持者簇擁，爭相握手、合影，歡聲雷動。

賴清德不斷向民眾感謝，於這場選舉期間的積極參與、大力支持，讓郭國文得以在驚濤駭浪之中，贏得最後勝利。

賴清德也感動鄉親守護民主的決心，讓這場選舉獲勝，致詞中4度鞠躬，表達最誠摯的謝意。

賴清德說，未來郭國文的責任重大，除了到立法院努力打拚之外，還要協助黃偉哲推動市政，讓台南發展更好。

賴清德指出，他曾經說過，民進黨只剩一口氣，因此更要爭氣，台南一定要贏，台灣不能輸，「我們完成這樣的目標，大家相互鼓勵」。

賴清德表示，在民進黨如此低迷的情況下，大家願意相挺，一定會記得這份盛情，未來要走的路還很長，困難也很大，希望大家再攜手打拚。

由於之前賴清德曾對媒體提到，立委補選之後再談參選總統的事，今天面對詢問是，他則笑著說「今天還是316」，仍未正面回應。

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