台南這戰關係台灣民主保衛戰 賴清德：爭口氣就會贏

2019-03-09 09:46

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選選情緊張，選戰倒數一週，前行政院長賴清德今天在輔選超級星期六透早7點半，就帶著民進黨候選人郭國文在西港菜市場向鄉親拉票。賴清德說，國民黨陸續有人提出和平協議，台南這戰至關重要，關係台灣民主保衛戰，民進黨團結一致，人人爭一口氣，就會贏得補選。

「賴神來了」，西港菜市場不少鄉親看到賴清德反應熱情，有人直喊是他的偶像，賴清德拿起麥克風帶著郭國文逢人拜票和介紹，「這是國文，好的人才，一定要支持，拜託拜託」。

賣魚、賣菜攤商看到賴清德要握手，認為手髒不好意思，賴清德也說沒關係，還當場幫忙叫賣，有攤商送上鳳梨、蒜仔給賴清德、郭國文，賴清德帶頭呼喊郭國文「凍蒜」，炒熱氣氛。

賴清德說，選戰剩7天，民進黨現在鬥志高，全力衝刺，鄉親一定要踴躍出來投票，集中選票支持農漁工代言人郭國文，特別是國民黨陸續有人提出和平協議之際，台南這戰至關重要，關係台灣民主保衛戰，民進黨如果失利，對民進黨重新再站起來有很大衝擊，2020大選會更加困難，台南立委補選結果對台灣未來意義重要。

賴清德說，之前帶郭國文在風雨中向鄉親拜票，有感而發表示民進黨處境艱困，目前剩一口氣，正因為如此，民進黨和支持者要團結一致，更要爭氣，只要人人爭一口氣，匯整的力量大，就有機會贏得補選。

郭國文說，民進黨剩一口氣，更要拼一口氣，為台灣、台南爭志氣，台南補選這戰非常關鍵，總統蔡英文、前總統陳水扁都為他打氣，選戰剩一週，他愈拼愈有氣力，士氣旺，呼籲鄉親出來投票支持他，堅持台南走進步的路線，台南是美好城市，絕不是有人口中說的悲情城市、看衰台南。

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