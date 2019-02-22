地氣力抗空戰 賴清德陪郭國文街頭拜票

2019-02-22 09:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第2選區的立委補選，競爭激烈，國民黨的謝龍介雖然跨區參選，但挾網路聲量，急起直追，民進黨的郭國文則勤走地方，穩住基本盤，前行政院長賴清德今天更陪同在路口拜票，爭取鄉親支持，攜手拚地氣，力抗對手的空戰優勢。

郭國文今天一早在善化區的光復路口，向出門上班的民眾拜票，賴清德專程陪同，向鄉親握手、致意，還站到宣傳車，親自拿著麥克風，透過擴音器放送，持續1個鐘頭，不斷地懇請支持，相當賣力。

賴清德說，這場選舉對台南與台灣都相當重要，第2選區堪稱民主聖地，郭國文若能當選，不僅可以全力協助市長黃偉哲，站在本土立場，更是關鍵一役。

賴清德表示，民進黨2008年也曾大敗過，但從每場補選中，爭取勝利，重新贏得人民信任，因此這次補選，有很重要的意義。

郭國文指出，目前選情緊繃，時間迫切，對手挾強大的空戰優勢，唯有透過地面人氣的累積，爭取更多鄉親的支持，他勤走基層，要以「汗水力抗口水」。

郭國文也懇請民眾要謹慎投出神聖的一票，選出未來在地方找得到的立委，而非只能在電視上才看見。

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