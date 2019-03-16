郭國文勝選 賴清德：守護台灣民主的決心贏得勝利

2019-03-16 18:37

［記者王涵平／台南報導］台南立委補選由郭國文勝選，前行政院長賴清德表示，大家守護民主的決心，贏得最後的勝利，數度鞠躬表達感謝，現場民眾則一再喊出「選總統、選總統」呼聲。

他說，郭國文當選立委後的責任重大，基層服務之外，也要幫忙市長推動市政，更要在國會守護台灣民主，為台灣打拚，選舉期間強調民進黨剩最後一口氣，大家要爭一口氣，台南一定要贏，台灣不能輸，未來要走的路很長，遇到的困難很大，希望大家共同承諾要再一起打拚。

賴清德致詞時4度鞠躬，不斷向民眾表達最誠摯的謝意，感謝大家在這場選舉期間的積極參與、大力支持，讓郭國文贏得最後勝利。

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