台海安全美採「創造性模糊」？ 朱立倫：台灣不能當trouble maker

2019-03-16 10:43

〔記者陳昀／台北報導〕中華戰略學會上午舉行40週年會慶，前總統馬英九、前新北市長朱立倫等人先後出席，朱立倫會中提及訪美心得指出，美國學者認為美國對台政策是「創造性模糊」，台灣面對台海安全不能挑釁、不能成為「trouble maker」，也批評蔡政府年金改革影響軍人士氣。

中華戰略學會會慶在三軍軍官俱樂部舉行，約200名退伍軍官到場，朱立倫一進場先一一握手、合照，後來國民黨前主席吳伯雄到場，朱立倫也主動上前，攙扶他上台、下台，亦步亦趨地小心陪同。

朱立倫指出，美國學者告訴他，美國對台政策是一種「創造性模糊」，從未承諾會出兵保衛台海安全，但也沒說過不會這樣做，因此中華民國或台灣有非常重要的責任，不能挑釁、不能成為「trouble maker」。

他還表示，自己與美國學者談到軍購、國防時，美方指年金改革對軍人士氣、從軍意願影響很大，也會影響台灣走向募兵制，「美方雖不好批評我們，但也顯示我們考慮很多議題時，要從國防安全來做重要考量」。

吳伯雄致詞時大讚朱立倫是這個世代依賴的中心人物，從小第一名，國小畢業領縣長獎，當時縣長就是自己；吳伯雄也請託說，今天立委補選投票很重要，雖然只有四席、任期不到一年，但會嚴重影響政黨士氣。

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