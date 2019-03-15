韓國瑜三度助攻謝龍介 台上熱鬧 台下...有點空

2019-03-15 18:38

〔記者楊金城／台南報導〕南市立委補選選前決戰，下午國民黨候選人謝龍介在綠營票倉麻豆舉辦「鮪瑜秀」農漁產業嘉年華造勢，請來高雄市長韓國瑜三度助選。韓國瑜說，只要10個月，台南鄉親讓謝龍介一個機會試試看，他一定配合謝龍介，台南高雄一起大出擊。

這場造勢活動，吸引不少支持者到場熱情力挺，但也有很多座位沒坐滿。韓國瑜的妻子李佳芬和謝龍介、謝龍介的妻子李佳芬先來場鮪瑜秀，現殺生魚片。

前新北市長朱立倫站台助選，未與韓國瑜同台，他說，去年選舉教訓民進黨還不夠，人民希望兩岸不要對抗，生活好過賺大錢，但民進黨政府不願面對民眾要拚經濟的期望，仍是每天拚政治，明天四席立委補選很關鍵，代表台灣改變的力量，希望中間力量站出來，拚四席全壘打，表達對民政黨執政不滿。

韓國瑜下午3點抵達時受到群眾熱情歡迎，不少人高喊「選總統」，韓國瑜回頭跟謝龍介笑答說「謝謝，龍介，他在喊你?」韓國瑜說，呼籲台南鄉親用這次立委補選，抗議貧窮，拒絕低收入，要過好日子，讓下一代孩子比我們更好。

韓國瑜說，請台南鄉親明天投給謝龍介，讓謝龍介試試看，不怕「貨比貨」，成為台南的領頭羊，告訴民眾台南鄉親不是忠於一個黨，是忠於會故事的民代，就從台南開始，改變台灣。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/