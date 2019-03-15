阿諾不來了！王浩宇連發10文轟韓國瑜 潘恆旭超酸回應

2019-03-15 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市新聞局長王淺秋昨晚打臉「同事」觀光局長潘恆旭，證實「阿諾確定不來了」。對此桃園市議員王浩宇昨、今2天在臉書連發10篇文批評高雄市長韓國瑜，潘恆旭今（15日）天被問及此事酸回，「浩瀚宇宙大爆炸，想要幫316助選，加油加油加油！」

潘恆旭去年底透露阿諾史瓦辛格將於今年3月來高雄演講，昨天下午還向媒體表示，「我們是透過公關公司，所以還要去追一下進度」、「我們有邀請」，沒想到晚上就遭「同事」新聞局長王淺秋打臉，王淺秋說，邀請好萊塢明星的計畫是新聞局負責的，並非觀光局，並證實考量經費與接待，經請示市長韓國瑜後，此計畫已暫停。

對此，近期不斷「監督」韓國瑜的桃園市議員王浩宇，從14日上午11點起至15日上午10點在臉書連發10篇文砲轟高雄市長韓國瑜，如「韓國瑜網路聲量崩盤」、「已經當選，就不該輕諾寡言」、「認真做事、少開空頭支票」、「你們要造神可以，但請不要讓台灣丟臉丟到全世界」以及貼出阿諾不來高雄的英文報導，大酸「你們要造神可以，但請不要讓台灣丟臉丟到全世界好嗎？」

據《蘋果日報》報導，對此，曾嗆王浩宇出來選立委的潘恆旭今天出席活動時回應，「浩瀚宇宙大爆炸，想要幫316助選，加油！加油！加油！」還酸沒人邀請王浩宇站台輔選，所以他才連發10篇「刷存在感！」

另外，針對昨天王淺秋證實「阿諾確定不來了？」潘恆旭則不願多做回應，僅淡淡的說，這件事是新聞局在聯繫處理，因此日後統一交由王淺秋局長來發言。

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