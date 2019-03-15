送行動電源諷柯P別作戲 王世堅：在美會被當恐怖份子

2019-03-15 16:29

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲2月出訪以色列，在機場席地而坐充電的照片引爭議，隨著柯文哲明晚將出訪美國，台北市議員王世堅贈送行動電源，諷刺柯文哲不要重蹈覆轍，但遭到拒收。王世堅回嗆，柯文哲這一套「捕獲野生柯P」的作戲，在美國會變成捕獲恐怖份子！

王世堅說，他昨天下午致電台北市政府市長室後，市長室已派人來拿走行動電源，對於柯文哲拒絕，他表示尊重，因為每個人都有收不收禮物的自由，但他是要敬告柯文哲，不要再到美國丟人現眼，因為「你是台北市長，不然誰管你」。

王世堅說，美國是世界警察，為了防備恐怖份子，機場安險是全世界最嚴重，因此敬告柯文哲，不要再鬧美國機場胡亂席地而坐、行李亂擺、插頭亂插，柯文哲作戲的這一套「捕獲野生柯P」，在美國會變成捕獲恐怖份子，上一次只是以色列客氣放過他，不然這種插頭亂插竊電、行李離一段距離，已經犯了國際機場安檢的大忌，會被當成棄置爆裂物，馬上將人帶走。

對於柯文哲嗆聲，贈送行動電源只是為了炒知名度。王世堅反嗆，「這20年來我打馬（指馬英九）屠龍（指郝龍斌），在政治上有一些知名度的時候，你柯文哲在哪裡？」柯文哲是市長，他身為議員有監督職責，柯文哲不用往自己臉上貼金。

至於有說法解讀，參選總統與否受到美國在台協會關注的柯文哲，這次訪美是要直接去「面試」？王世堅認為，美國已經面試完柯文哲，光看柯P出訪美國的行程，就很清楚，美國真正重要的單位沒有要跟柯文哲見面，面試早就結束被死當，柯文哲也心知肚明，只是要去擺個陣仗唬人。

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