藍若不推韓選總統基層將轉投他？ 柯P：國民黨已亂成一團

2019-03-15 12:44

〔記者楊心慧／台北報導〕外界關注2020總統大選國民黨將派誰參選，國民黨台北市議員王欣儀日前表示，若國民黨不派韓國瑜參選，很多基層可能會轉挺台北市長柯文哲，柯文哲上午出席活動，對此表示，人活在世上不是單獨存在，一定會相互牽扯，但國民黨現在比較麻煩，他們已經亂成一團了。

王欣儀日前呼籲國民黨，只有韓國瑜才能帶領國民黨重返執政，如果明年不是韓國瑜參選總統，就可能放棄投票權利，甚至轉向柯文哲，希望國民黨中央能感受民意聲浪，推派能夠勝選的韓國瑜。

柯文哲今上午出席台北春季結婚購物節，他在堵訪時被問到王欣儀的話，是否讓他覺得捲入了藍營之間的戰爭？柯文哲說，人活在世上，也不是自己一人單獨存在，一定會牽扯來牽扯去，但國民黨現在比較麻煩，他們已經亂成一團了。

媒體追問，吳敦義也說韓國瑜出來選總統的話，不止是造福高雄，是造福整個中華民國，是否國民黨已在為韓國瑜沒做滿4年任期解套？柯則笑說：「我看是提前為他自己解套吧！」

對於目前被捲入藍營戰爭，是否有想辦法讓自己別涉入太深？柯文哲則說：「這件事我以前有個很生動的描述，我站著不動，結果大家跑來跑去，每個人都覺得我在移動。」

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