國軍戰鬥背心「吸震片」爆採購弊案 國防部：已與廠商解約

2019-03-15 11:59

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方採購「吸震片」爆出弊端，國防部上午指出，此案是軍方主動發現，軍備局並依規定於107年11月15日解除契約、沒收履保金，另有關廠商產品是否來自中國大陸，已主動移由司法機關併案偵辦中。

國防部表示，「吸震片」主要功能是增加戰鬥個裝中的戰鬥背心穿著舒適性，與抗彈性能無關。目前已撥發部隊使用的戰鬥背心，於撥發前均實施嚴格的鑑測，品質均符合標準，安全無虞。

對於此次「吸震片」採購案發現弊端，國防部說，這是由軍備局執行購案督導時，主動發現廠商刻意欺瞞提供不實材質品質保證書，不符契約規範，矇騙驗收。軍備局依規定於107年11月15日解除契約、沒收履保金，另有關廠商產品是否來自中國大陸，已主動移由司法機關併案偵辦中。

國防部強調，戰鬥個裝換裝軍備局將依約依法嚴格把關，確保品質無虞；後續將本「毋枉毋縱」立場配合司法調查，祈請國人持續支持國防自主政策。

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