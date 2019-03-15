鄭世維封街造勢 三重人控「擾民」狀況多：為何不借運動場？

2019-03-15 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕三重立委補選進入白熱化，國民黨候選人鄭世維今天上午在三陽路封街造勢，不僅造成當地民眾用路不便，還有攤商在路上集結。許多網友在網路上批評，控訴封街「擾民」，讓上下班的民眾要繞道，質疑為何不借運動場造勢。

有三重的民眾在網路上抱怨，攤商在今天上午就湧入三陽路集結，封街造成民眾不便，封街申請範圍也與事實不符，原本只說封中間一小段，實際上卻是一整條路，一輛車都無法通過，揚言選舉不會投給鄭世維。

有民眾說，原本上午9時才開始交通管制，結果上午8時左右三陽路兩端就搭好大型看板，只好繞道上班。還有人說，整個封街，可憐了在地三重店家，一堆外來攤販還佔用騎樓，「這是愛三重嗎？配套措施真是差勁的團隊。」原本封街只要有配套措施，都可以接受，但像這位候選人不考慮當地居民交安問題，就能夠知道未來的「自私」行事態度。

還有人批評，「我也住這，一早出門看到心情很差，超詭異的」、「搞事！一早就被這些吵雜的聲音吵醒，上下班進出都麻煩」、「動線都沒有規劃好」、「請問這是哪位候選人，那麼偉大封那麼大條的路？」、「昨晚全家已被搞到失眠」、「半夜根本無法睡覺，擾民！」、「三重運動場都沒人借嗎」、「擾民，選個立委搞到像總統一樣」。

網路還流傳主辦單位向攤販收取租金，賣吃的攤位2300元、非賣吃的1700元，總計限100攤，批評這是選舉歛財的做法。鄭世維今天受訪時澄清，競選總部在現場規畫60攤，供攤販免費設攤，競選總部也表示，現場攤位均已登記額滿，全部免費，僅需自行負責事後場地清理，不知收費的謠言從何而來。

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