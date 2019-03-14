強攻藍營鐵票區！小英力挺黃振彥 今晚首度到和美站台

2019-03-14 18:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就在今夜！總統蔡英文將首度至彰化和美，為立委候選人黃振彥站台，雖然和美區多年來都是藍營的鐵票區，但長期都是民進黨的艱困選區，蔡英文以行動展現永不放棄的決心，造勢晚會的地點，更是只有距離國民黨候選人競選總部200公尺！

立委第一選區是鹿港、和美區，長期以來，民進黨在鹿港區經營，從村里長、鄉鎮代表到縣議員、鄉鎮長都有斬獲；反觀和美區，去年才首度提名和美鎮長人選，也讓民進黨在和美區打選戰，從鄉鎮長、縣長到立委、總統，都打得非常辛苦，多年來，鹿和區的立委選舉更是列為「艱困選區」。

因此，蔡英文在總統任內，在鹿港多次站台，但還不曾來到和美造勢場合，今晚首度站台，宣誓意味強烈，展現 「不入虎穴，焉得虎子」的高度企圖心。

黃振彥是前鹿港鎮長，鹿港是他長期經營的基本盤，但對手柯呈枋是伸港子弟，地方人士認為，補選的投票率低，藍綠都是回到各自的基本盤，蔡英文第一次到和美造勢晚會站台，就是要綠營支持者「歸隊」，因為越艱困，更需要綠軍團結，在每一票都不少的情況下，把綠軍每一票都催出來，才能贏得勝選。

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