兩「港」對決！ 彰化立委補選 藍綠全力守住基本盤

2019-03-12 22:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕兩「港」對決！彰化縣第一選區立委補選進入倒數計時，由於補選投票率偏低，藍綠都全力守住各自基本盤，形成民進黨候選人黃振彥力保「鹿港」大本營，國民黨候選人柯呈枋則喊出「伸港」大團結！

彰化縣第一選區立委補選將在16日投票，民進黨候選人黃振彥，從經營工廠跨入政壇，一路從鹿港鎮代表基層開始選起，經過縣議員歷練，再轉戰鹿港鎮長兩屆任滿，多年來深耕鹿港，在這次選戰中，鹿港也是黃振彥主要票倉。

由於立委選舉改為單一選區制後，第一選區先前的立委都是出身鹿港，黃振彥也打出鹿港人要守住自己的立委，希望能讓鹿港大贏，拉大差距，才能在這次選舉跨出勝選的第一步。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富指出，由於和美區是藍大於綠，因此，這次補選關鍵就是鹿港，勢必要在鹿港讓支持綠營選民都出來投票，在最後關頭打贏選戰。

國民黨候選人柯呈枋是伸港在地子弟，這次伸港力挺最為熱情，伸港鄉長曾煥彰更是披起輔選戰袍，因為伸港已經許多年來都不曾出過立委，這次國民黨提名伸港子弟為候選人，伸港人挺伸港人，就是要讓讓伸港子弟能夠奪下這一席的立委。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉指出，對於這次選舉抱持著樂觀審慎，雖然對手是前鹿港鎮長，但因為縣長王惠美長期都在鹿港經營，對於鹿港選情也很有信心。

無黨籍候選人紀慶堂則以公益出發來參選，以一步一腳印來爭取選民認同。

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