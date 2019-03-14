卓榮泰再挺黃振彥：讓燈會落腳 讓彰化風光再現

2019-03-14 18:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化第一選區立委補選進入最後關頭，民進黨主席卓榮泰今天再度挺進彰化和美，為候選人黃振彥助選，他說，這次是彰化非常有可能得到勝選的最好機會，因為，選戰打到最後，候選人比得就是「一口真氣」！

卓榮泰今天到和美代天宮參拜，先陪同黃振彥車隊掃街，晚間再提燈於市區徒步拜票，打出訴求「彰化要燈會」，爭取認同！

卓榮泰指出，選舉最後兩天再度挺進彰化，這是因為這次彰化立委補選，非常有可能可以得到勝選的最好機會，因為黃振彥在鹿港鎮長任內的優異表現、認真付出，對於實現未來願景的能力，相信鄉親都看得到。

卓榮泰強調，這次彰化立委補選，希望鄉親看清楚，彰化未來有沒有機會風光再現，讓台灣的能源進行轉型，發展離岸風電讓子弟有就業機會，能不能有機會爭取到讓彰化人驕傲與榮譽感的台灣燈會，支持黃振彥，就有機會再現風光大縣，爭取台灣燈會！

黃振彥說，這次立委補選投票率低，希望支持者都要站出來投票，用選票支持長期在地耕耘的黃振彥，讓成功打造的「鹿港經驗」行政經驗，可以進入國會繼續為鄉親服務。

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