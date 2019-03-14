重兵集結 台南立委補選選前決戰票倉麻豆佳里

2019-03-14 14:47

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選將在3月16日投票，選前之夜，明天（15日）決戰最大票倉佳里、麻豆。

民進黨候選人郭國文15日晚上將在佳里區舉辦「爭一口氣，您我鬥陣拚」選前徒步大遊行，晚上7點從北極玄天宮參拜後出發，途經日前韓國瑜前往參拜的青龍宮參拜後，再經延平路、文化路、中山路到金唐殿、四安宮參拜，經仁愛路、光復路到幽冥殿參拜，在佳里後援會結束。

總統府秘書長陳菊15日下午2點也將在麻豆市區陪郭國文徒步向選民拜票，激起綠營票倉麻豆支持者的熱情，集中選票支持郭國文。

國民黨候選人謝龍介的妻子李佳芬、韓國瑜的妻子李佳芬合體，15日上午先到麻豆市場買菜，下午1點半在麻豆海埔池王府舉辦「鮪瑜秀」農漁產業嘉年華，謝龍介將第三度請來韓國瑜助選，全力衝票。

無黨籍候選人陳筱諭回防大本營麻豆，今晚辦麻豆團結之夜千人掃街造勢，15日下午2點在麻豆代天府出發，舉辦麻豆車隊大遊行，呼籲選民支持「麻豆的女兒」陳筱諭。

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