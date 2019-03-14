政院修法嚴懲供應酒與檳榔給兒少 虐童師將建檔

2019-03-14 13:51

〔記者李欣芳／台北報導〕為保護兒少，行政院院會今天通過修正「兒童及少年福利與權益保障法」，嚴懲對兒少不當行為，這次修法對虐兒全面加重開罰，兒少不當行為的罰鍰上限由現行5倍提高到10倍，包括供應酒、檳榔給兒少、對兒少做特定禁止行為、執行職務人員發現有兒保未立即通報，以及兒少機構對兒少不當行為，最重可處60萬元罰鍰。

為防堵不適任人員流竄，違反兒少法特定禁止行為者，將被建立至資料庫，供相關機關、法人、團體查閱，並明定進用工作人員或人員異動時都應先報請主管機關核准。

另外，修法也要求現職人員有法定不適任情形，應立即停止職務，違反者最重可以停辦或廢止設立許可。對於托嬰中心不當對待孩子，這次修法也授權中央主管機關訂定托嬰中心裝設監視器的管理規範。

衛福部指出，過去社工訪視過程發現有兒少行方不明或遭受危險，檢警公權力通常無法即時介入，成為兒虐保護漏洞。因此，這次修法將高風險處遇、緊急保護安置等條文都明定司法介入兒少保護調查程序機制，遇有危急狀態時就由警察機關報請檢察機關處理，加強兒保案件處遇效率。

這次修法也引進英國「6歲以下兒童死因回溯調查」制度，透過法務、警政、衛生、社工等專業團隊，找出可矯正的致死原因。

行政院長蘇貞昌表示，這次修法是盤整兒童及少年人身安全防治的漏洞及執行不足之處，從法規面強化相關機關防治作為，並規範司法及早介入兒少保護案件調查程序，以期有效預防遏阻兒虐事件發生。

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