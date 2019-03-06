中正紀念堂轉型方案 政院最快6月宣布

2019-03-06 22:42

〔記者李欣芳／台北報導〕為落實轉型正義，蔡政府正推動中正紀念堂的轉型，行政院政務委員林萬億今天受訪表示，中正紀念堂轉型涉及文資處理、空間配置、觀光、組織調整及轉型正義等面向，行政院會盡快召開跨部會與專家會議討論，最快在6月份向社會說明。

立法院教育及文化委員會今天決議，中正紀念堂轉型方案，待行政院跨部會協商後再向社會公布。不過，據悉，因涉及敏感問題，政府正審慎研議此事，處理也需要時間。

林萬億表示，文化部從2017年起連續召開12場願景工作坊討論，收集各界意見，研擬出2套建議方案；目前行政院需要從不同的面向來看文化部的建議案，應朝哪個方向推動。

他指出，所謂不同的面向，是指不管哪個建議案都涉及不同部會領域，例如文資處理、建築、結構、空間配置、美學、歷史轉型正義、觀光、組織調整等，有許多議題需要行政院召集跨部會會議跟相關學者專家討論，作為決策參考，需要一點時間。

林萬億說，行政院會盡快召開跨部會與專家會議討論文化部的方案，一定會盡快，不會延宕，希望最快6月可向社會說明。

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