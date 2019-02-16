楊翠：促轉會每月在中正紀念堂 辦轉型正義論壇

2019-02-16 17:51

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會正推動轉型正義，代理主委楊翠今天指出，轉型正義絕不可能在2年內就完成，世界各國都做了很久，全世界有超過50個國家從事轉型正義，有相對成功與相對失敗的例子，促轉會將進行研究，取長補短，而台灣很漫長的統治者是蔣介石，其接位者蔣經國，兩人就佔1949年到1992年整個威權統治時期的83％。

楊翠說，其中，蔣介石佔整個威權統治時期61.7％，蔣經國佔21.3％，兩人合計佔全部威權統治時期83％，促轉會未來每個月都會在中正紀念堂舉辦關於台灣轉型正義或者威權象徵等議題的論壇。

她表示，促轉會的臉書粉絲專頁，本月底也將上線，盼大家多支持轉型正義的工作。

教育廣播電台今天下午播出楊翠的專訪，她在專訪中做以上表示。

蔡政府正推動轉型正義，正啟動有關中正紀念堂轉型的討論。外界關切未來如何具體清除威權象徵。

楊翠表示，西班牙佛朗哥與蔣介石領黨領政的時間差不多，兩人都是軍事獨裁政權，西班牙轉型正義算是做得比較晚，但比台灣早了10多年，2006年年底西班牙通過「歷史記憶法」，從2007年開始拆除佛朗哥的銅像與紀念物，2008年12月18日佛朗哥的最後一個銅像被拆除。

楊翠說，蔣介石領導國民黨37年，他是（國民黨）唯一總裁，過世後，總裁這個名詞就永遠保留，不能有人再用了，至於蔣介石領政則有32年半。

楊翠說，世界各國即便轉型正義相關成功的案例也有內部的衝突與矛盾，南非也有很多內部的矛盾，但只要我們堅定往前走，相信台灣社會未來能把轉型正義好好面對與做好。

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