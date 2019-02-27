海外228遺屬︰中正紀念堂應改為台灣忠烈祠

2019-02-27

〔記者彭琬馨、蘇芳禾／台北報導〕「海外二二八遺屬返鄉團」昨在民進黨立委王定宇陪同下召開記者會，返鄉團發表聲明指出，中正紀念堂應改為「台灣忠烈祠」，同時應該立法禁止五星旗在台灣飄揚。行政院長蘇貞昌則在立法院答詢指出，他用更高的角度來看中正紀念堂，「不贊成拆除」。

海外二二八遺屬返鄉團團長王克雄表示，他們的祖先被蔣介石殺害，現在人們卻還要去膜拜他，這對遺屬來說情何以堪？台灣要抵抗中國入侵，就要倚靠精良勇敢的台灣軍隊，但當軍人為國犧牲時，要如何紀念他們呢？他們支持文化部長鄭麗君提出的中正紀念堂轉型，同時建議應把中正紀念堂改名為忠烈祠。

聲明也提到，台灣若被中國統一，二二八大屠殺事件很有可能再度發生，因為台灣人慣於抗議、遊行、批評政府，主張言論自由，若再來一次大屠殺，台灣人就會噤聲不語幾十年。

蘇揆︰轉型正義非追殺 不贊成拆除

對於轉型正義及中正紀念堂等議題，蘇貞昌在答覆民進黨立委尤美女總質詢時回應，很多人談這問題是談歷史，有些是讀資料，他則是沿路走過來的人，他在二二八當年出生，過去他也是核定二二八責任歸屬的行政院長，也秉前總統陳水扁之命，成立二二八紀念館，發行第一張二二八紀念郵票。

蘇揆強調，如今民進黨執政後，他用另一種更高的角度來看中正紀念堂，如果當時不是為了紀念威權統治者，沒辦法那麼短時間內遷走陸軍總部；又因為威權，才用人民的錢建這麼大的公共營造物，「我不贊成拆除」，這是人民血汗、國家資源，應該為國家、社會善用，才對得起沿路走來的努力。

蘇揆認為，無論加害者、被害者，「我們都是同一國、都在同一塊土地」，一定要回復被害者所受的冤屈及損害，填補、賠償其損害，國家領導人要對他們道歉，對加害者責任也要釐清。「轉型正義不是追殺、不是拆除」，而是依現況妥善運用人民血汗錢建起來的公共營造物，團結全體人民，一致對抗想要併吞台灣的敵國。

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