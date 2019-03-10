山難救援全民買單？ 張景森：推保險機制 當事人一起分擔

2019-03-10 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕年初「比基尼登山客」吳季芸「爬黑山」墜谷死亡引起山林開放及管制兩派辯論，行政院近日與相關單位達成「山林解禁」共識，預計6月開放所有林道和國家公園入山管制，同時推動山友互助或保險機制，讓當事人分擔救援經費。

綜合媒體報導，山友吳季芸今年1月「爬黑山」，走無法申請入山的路線卻發生墜谷意外，引起台灣登山管制、搜救費用等討論；行政院政務委員張景森自己也愛好登山，他表示戶外運動本質就是挑戰風險，不應把安全無線上綱，將「危險」作為限制登山的理由。

張景森日前與各大登山協會、救難協會討論，由中央定下《登山活動管理規則》，預計6月後開放國家公園、各林道給民眾從事戶外活動，除了做好山區通訊、救難、山友登記平台管理等措施，也會管制容量以維護環境。

張景森認為，「觀念如果不打通，有一點崩塌就封山，山岳活動會一直停留在管制階段。」他舉例，在家使用跑步機也有風險，若要保證安全才能做，會演變成哪裡都不能去、什麼都不能做。

針對登山意外造成搜救費用全民買單的疑慮，張景森表示，登山者冒高風險登山，就得分擔較高的救難費用，因此未來預計推動山友互助或保險機制，讓當事人分擔救援經費；他說，日後開放的所有林道狀況不一，登山者也必須蒐集資訊、評估風險，並克服困難。

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