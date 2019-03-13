日建議台灣多參與WHO、ICAO 唐鳳感謝支持

2019-03-13 19:37

〔記者李欣芳／台北報導〕據悉，行政院政務委員唐鳳前天在東京會晤日本涉台人士，與會人士今天透露，會中，日方關心台灣能源政策議題、如何因應假訊息、政治人物愛用社群軟體等，更主動提出台灣應該要多參與國際組織，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO），建議台灣持續參與WHO等組織。行政院表示，對日方的支持表達感謝與歡迎，不論是哪一個國際組織，台灣本來就不該被缺席。

世界衛生組織2月21日在中國舉行流感疫苗選株會議，台灣卻直到會議舉行當日才被通知同意派員，導致準備不及無法參與，是自2014年受邀參與會議以來，首度缺席。

唐鳳日前應日本非政府組織Code for Japan邀請訪日，她已在昨晚返國，據悉，唐鳳前天保留空檔，在東京與日本交流協會和日本涉台人士展開晚餐聚會，與會人士表示，會中日方主動提出台灣應該要多參與國際組織，建議持續爭取參與WHO、ICAO等，畢竟病毒不分國界、航空公司也有很多安全性的討論需要各國共同加入，日方還舉了SARS的防疫為例，強調台灣在國際防疫上的重要性；唐鳳會中透過翻譯感謝日方支持台灣的需求。

在與日方會晤時，日方也好奇台灣對假訊息如何因應與防制，雖然兩國愛用的通訊軟體稍有不同，但除了政府的相關措施之外，唐鳳舉了民間開發的「真的假的Cofacts」，也就是在 Line 上幫忙闢謠的聊天機器人，以及紅遍長輩圈的「美玉姨」為例供日方參考。

日方也關切去年公投結果對我方能源政策的影響，唐鳳則轉述我國官方立場，也就是未來希望透過天然氣跟再生能源補上撐起發電的重責大任，特別是對風力發電寄予厚望，而民間擁核派與反核派陸續舉辦民間能源論壇，政府都是正面看待這些對話。

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