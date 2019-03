「#推特吃」大啖福島柿餅 唐鳳趁機推銷新竹柿餅

2019-03-12 22:59

〔駐日特派員林翠儀/東京12日報導〕行政院政務委員唐鳳在日本東北大地震8週年前夕,於推特上分享大啖福島柿餅「天干柿」的影片,並惋惜台灣買不到,引發政治聯想,唐鳳12日接受本報訪問表示,她參加推特的「推特吃」活動分享福島柿餅,純粹是因為喜歡吃柿餅,她還表示,分享福島柿餅後,有福島網友回應感謝,唐鳳也趁機介紹了台灣新竹柿餅節和嘉義番路柿子節。

唐鳳應日本非政府組織Code for Japan之邀,8日到日本訪問5天,並主持2場工作坊,分享線上身分認證及遠距工作的經驗,11日曾與日方重要的涉台人士見面,雙方也就假訊息因應策略等議題交換意見。

唐鳳表示,推特上正好有網友自主發起「#推特吃」活動,上週的主題是「柔軟的幸福」吃一些軟軟的、在嘴裡會化開的東西,所以她就和秘書在日本的超市尋找適合的美食,結果就看到了她最喜歡的柿餅。唐鳳表示,真的非常好吃,看到包裝上寫的產地是福島,吃完之後才想到回到台灣就買不到了。

唐鳳介紹她吃的柿餅「天干柿」是福島名產,由於天干柿的日文發音和「安保」很像,今年日本國會開議前安倍晉三首相獲得福島贈送天干柿時,還說要先吃了干天柿才進國會,可以保平安。

唐鳳也透露,和日方涉台要人見面時,談到台灣政府官員大量使用推特一事,涉台要人對她於推特稱讚福島柿餅一事表示「衷心的感謝」,後來推特上也有一名福島網友感謝唐鳳吃他家鄉的東西,還建議柿餅可以配酒吃。

唐鳳立即向這位福島網友介紹台灣知名的新竹柿餅與嘉義番路柿子節,配上了新竹曬柿餅的美圖。唐鳳強調她真的很喜歡吃柿餅,下週二正好要造訪新竹,到時也要去吃新竹柿餅。

這次訪日剛好遇到311,唐鳳說,每到一個地方參訪時日方人士一開始就謝謝台灣,台灣的的公眾外交做得非常好,「台灣人很樂意幫忙」這件事,已經烙印在日本人的印象中,不管去哪裡都被感謝。

唐鳳強調,日食進口解禁問題已超過她的主管範圍,因為公投結果已經鎖定了,目前並沒有簡單的方法可以解除。她也表示,福島的地名讓大家以為那是一個島,其實福島面稱為台灣面積的40%,地方滿大的,福島的雙葉郡在311震災時出了一些事情,整個福島不只在台灣,在日本也一樣,面對了必須形象重建的問題。

唐鳳也舉例指出,受到八八風災重創的小林村,災後推出當地的特產梅餅,有個非營利組織「2021社會企業」協助企畫,她也在雜誌上寫文章幫忙行銷,唐鳳表示,災區重建本來就是要挑一些口味很特殊的,很有象徵意義的,人心才會聚在一起,災後復興不易,她是以這種想法出發,跟進出口貿易政策無關,只是純粹很好吃而已。受訪過程,唐鳳再拆了一盒福島天干柿,當場又吃了一大顆,直說回台灣真的買不到了。

. @Taiwan_in_UK & @TW_Eswatini, too slow!



I accept @eballgogogo’s #推特吃 challenge.#TaiwanCanHelp its friends in #Japan by eating persimmons from #Fukushima.



They taste superb ???? (but sadly cannot be purchased in Taiwan.)



???? Up next, @chimaichen. pic.twitter.com/OrQcm7uZlT