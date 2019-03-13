極品麻豆文旦一斤才30元？ 他轟謝龍介：想害死農民嗎？

2019-03-13 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林俊憲重砲抨擊台南市第二選區立委補選藍營候選人謝龍介「要害死麻豆農民」，林表示，當地文旦「幾乎沒有在外銷」，國內內需市場「搶著吃」，批謝將它外銷「1斤30元，你想害死農民嗎？」

林俊憲在《年代新聞台》政論節目「新聞面對面」指出，「謝龍介現在說到賣水果，各位多好笑，他現在賣的是什麼，文旦，什麼時候投票，這個禮拜六就投票了，謝龍介可能這個禮拜六就落選了，文旦是9月才上市，你怎麼開一個空頭支票，而且他賣的那個價格真的亂來」。

林俊憲說明，謝龍介指定要賣的麻豆文旦「甜度要10」，還要「利水，摘下來要擺5天」，這種文旦根本是「珍品中的珍品」，「在台灣市場吃都不夠了，市場用搶的」，謝卻「1斤賣30元」要搞外銷，無疑是「破壞行情，你要害死這些麻豆農民」。

同台的國民黨議員李明賢表示，目前謝龍介簽約的外銷文旦數量是「50個貨櫃，簽約的價格是盤口價加一成」，林俊憲駁斥，「我給你上個課，麻豆的文旦幾乎沒有在外銷」，「外銷大部分都是其他縣市種的」，林說，真正麻豆在地的文旦每斤價格可至50元至80元不等。

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