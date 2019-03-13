蔡英文主持大法官審薦會議：現是釋憲制度新發展的關鍵時刻

2019-03-13 13:11

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午出席在總統府舉辦的「民國108年司法院大法官提名審薦小組」第一次會議，並頒發聘書予所有小組委員。

總統致詞表示，在今（108）年9月底，司法院有4位大法官將卸任，為了讓大法官任期順利銜接，今天的會議就是提名工作的重要起步。她特別感謝與會審薦委員的參與，很榮幸可以借重委員們的專業和經驗，一起來完成提名的重責大任。

總統說，大法官是憲政的守護者、人權的捍衛者，對台灣的民主化有許多的貢獻。今年大法官釋憲邁入第71週年，共累積了775號解釋，讓憲法對人民基本權利的保障更加周全。其中也有在座幾位委員、前大法官們努力的心血，她對此表達感謝之意。

總統指出，從她2016年上任以來，除了政府回應社會的期待召開司法改革國是會議，大法官也全面檢討釋憲制度。這當中很重要的突破是《憲法訴訟法》三讀通過，並在今年1月公布3年後開始實施。大法官審理案件將從會議模式轉型為法庭訴訟模式，讓釋憲制度展開了新紀元。

總統提到，這是一個新開始、新發展的關鍵時刻，大法官人選也就是關鍵中的關鍵，她相信審薦小組委員都了解人民對於大法官的憲政角色和功能，一定抱持著更高的期待。

總統表示，除了歡迎各界推舉人才，她也希望審薦小組務必廣納建言，回應各界的期待，以公平、公正、公開的方式，為社會推出最專業、最適合、最具支持的大法官名單，來咨請立法院同意。

總統說，大法官的提名審薦工作備受外界關注，人選的產生更是攸關國家未來民主憲政發展。她也期待透過優秀適任的人選加入大法官行列，讓臺灣的民主自由人權更加深化發展。

隨後，總統頒發聘書予大法官提名審薦小組委員，包括副總統陳建仁、司法院前院長翁岳生、前院長賴英照、前大法官劉鐵錚、前大法官林子儀及輔仁大學法律學院榮譽講座教授劉初枝。

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