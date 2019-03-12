小英出訪南太友邦擬過境美國 中國外交部氣嗆：反對！

2019-03-12 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕總統府今天宣布，總統蔡英文將於3月21日至26日出訪南太友邦帛琉、諾魯、馬紹爾群島，預計28日返抵國門，期間傳出會過境美國。對此，中國外交部老調重彈，重申「堅決反對」美國與台灣展開任何官方往來。

外交部政次徐斯儉今在總統府宣布，蔡總統將赴帛琉、諾魯進行國是訪問，然後前往馬紹爾群島出席太平洋婦女領袖會議並發表演說，原先規劃訪問另一友邦吉里巴斯，但因期間吉國總統另前往斐濟訪問，決定取消，之後會再有安排。

中國外交部發言人陸慷12日主持記者會時，被記者提問「蔡英文下週將訪問帛琉、諾魯、馬紹爾群島三個台灣在太平洋地區邦交國。台灣官員稱台當局正與美方就蔡過境美國一事保持溝通，可能是關島或夏威夷。中方是否已向美方提出警告，不允許蔡英文過境美國？」

對此，陸慷強調，任何企圖製造兩個中國、一中一台的行徑都必將遭到全體中國人民的反對，也不符合台灣人民的根本利益，並稱國台辦已明確指出，「我們奉勸台灣當局審

時度勢，儘快回到九二共識上來，不要再做逆潮流而動、不得人心的事。」重申「堅決反對」美國與台灣展開任何官方往來，希望美國政府要嚴格恪守「一個中國」政策。

就有PTT網友發文酸說，「最近美台關係越來越麻吉，中共外交部連續兩天在對外記者會上跳腳XDD，整天九二共識、內政不容干涉、中國人民享有宗教自由...有完沒完，笑死，中國崩潰就是爽啦」。

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