總統出訪南太不包含吉里巴斯 外交部：邦誼穩固

2019-03-12 11:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統府今天宣布，蔡總統將於3月21日至26日出訪南太友邦帛琉、諾魯、馬紹爾，是為「海洋民主之旅」。原定此行包括吉里巴斯，但因雙方元首行程配合不及，決定取消。外界關注吉里巴斯與我邦交是否穩固？外交部今天回應表示，行程調整是技術性問題，雙方邦交穩固，也希望規劃適當時機安排總統訪問吉里巴斯。

總統蔡英文預計今年將出訪2次共7友邦。外交部政次徐斯儉今在總統府宣布，蔡總統預計在3月21日至26日出訪南太友邦帛琉、諾魯、馬紹爾，為「海洋民主之旅」，預計28日返抵國門，全程8天7夜。

外交部發言人李憲章說，南太平洋是我邦交重鎮，元首外交是外交工作重要一環，馬紹爾總統海妮、帛琉總統雷蒙傑索都曾當面邀請總統訪問，我方回應友邦熱情邀請規劃出訪。

不過此行原定包含訪問吉里巴斯，後卻取消。李憲章今天在外交部例會上說明，這次情形較特別，原已獲得吉里巴斯總統馬茂同意，吉里巴斯人民也高度期待蔡總統訪問，但之後因為雙方元首時程配合的技術性問題而調整取消。

外交部說明，蔡總統29日預定出席「春季國殤大典」，馬茂總統預定以兼任校長身分，到斐濟主持南太平洋大學畢業典禮；李憲章說，我國與友邦有許多合作計畫聚焦在人才培育，因此也充分理解馬茂總統必須到斐濟主持畢業典禮，而今年逢吉里巴斯獨立建國40週年，我國也正規劃國內訪團祝賀事宜，屆時希望有適當時機安排總統再到吉里巴斯訪問。

因前友邦布吉納法索也曾以行程規劃為由，使我既定元首訪問取消，後便斷交，媒體問及我與吉里巴斯邦誼情形？李憲章回應詢問時說，駐館和各國高層互動交流頻繁，邦交穩固，合作計畫如常，雙邊關係沒有問題。

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