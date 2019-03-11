4位大法官任期將屆 蔡總統成立審薦小組

2019-03-11 12:33

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今日表示，蔡英文總統已核定成立「民國108年司法院大法官提名審薦小組」，審薦小組將協助總統提名4位大法官人選，咨請立法院同意。

總統府發言人黃重諺表示，現任大法官15人，其中4位100年就任的大法官─陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗，任期均自100年10月1日起，至108年9月30日止。大法官擔負「憲法守護者」角色，行使職權攸關人民基本權利保障及穩定民主憲政發展。為使大法官任期順利銜接，維繫國家憲法機關正常運作，總統將依據《中華民國憲法增修條文》規定，提名4位大法官人選，並預計於今年立法院第9屆第7會期，咨請立法院同意後任命。

黃重諺表示，為進行相關提名作業，總統已核定《民國108年司法院大法官提名審薦小組設置要點》，並於3月6日核示敦聘副總統陳建仁、司法院前院長翁岳生、司法院前院長賴英照、前大法官劉鐵錚、前大法官林子儀、輔仁大學法律學院榮譽講座教授劉初枝等6人為「民國108年司法院大法官提名審薦小組」委員，並指請陳副總統擔任召集人，翁、賴兩前院長擔任副召集人。

黃重諺進一步指出，「民國108年司法院大法官提名審薦小組」負責各項審薦事宜，襄助總統以公開、公平、公正之方式提名人選，並將於3月13日召開第1次會議，會議結束後將以發布新聞及函請機關團體推薦等相關方式，公開接受社會各界推（自）薦大法官候選人。

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