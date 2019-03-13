正妹議員爆新戀情 擁助理入愛巢過夜

2019-03-13 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量新科台北市議員林穎孟由於外形亮眼，曾在選前被YouTuber蔡阿嘎盤點為10大正妹議員候選人。最近她與其辦公室執行長Carlos上演辦公室戀情，被週刊多次直擊，兩人在路上十指緊扣，在同個屋簷下過夜。林穎孟也大方認愛，表示Carlos是她重新相信愛與尊重及信任的貴人。

《鏡週刊》報導，林穎孟和Carlos雖然在白天是主從關係，維持議員老闆和助理的關係，在入夜後就變成戀人模式，不只甜蜜牽手逛街、伴騎單車，還多次相偕回家過夜。Carlos為留美碩士，在美國擁有豐富的政治幕僚經歷，2017年時代力量訪美與林穎孟認識，兩人在Carlos擔任林的競選總幹事後進一步交往。

報導提到，35歲的林穎孟曾經公開承認自己為雙性戀，與社民黨新科市議員苗博雅有一段廣為人知的戀情，林疑似遭到苗劈腿而分手，當時雙方粉絲還在網路上開戰。林穎孟曾在「蔻蔻早餐」被問到過去和苗博雅的戀情，她透露兩人分手後都沒聯絡了，那時是很傷心的離開。主持人周玉蔻進一步追問是否遭對方拋棄？林穎孟沒有否認，而是笑著說：「就是像電視劇演的那樣啊」。

林穎孟回應，指兩人確實正在交往中，Carlos是她可以重新相信愛與尊重及信任的貴人。而對於平常上班時間兩人刻意保持距離，林穎孟說，可能因為Carlos長期做幕僚工作，個性比較低調，不喜歡上媒體，但既然被拍到了，她就沒有什麼好否認了。

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